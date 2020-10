Bib organiseert workshop over stadstuinieren Claudia Van den Houte

07 oktober 2020

17u24 1 Ninove In de Ninoofse bibliotheek vindt op zaterdag 10 oktober een lezing plaats over stadstuinieren.

Je leert er dat je ook met een klein tuintje heel wat kan doen. Denk maar aan de tuinmuren, de achtergevel of de bomen van de buren die mee het zicht bepalen. Een stadstuin heeft vaak een heus microklimaat waar mediterrane kruiden en struiken goed gedijen. Deze cursus geeft je een andere kijk op stadstuintjes. Je vertrekt huiswaarts met een heleboel ideeën op zak om er iets moois van te maken. De workshop wordt gegeven in samenwerking met VELT en vindt zaterdag om 11 uur plaats in het zaaltje naast de bib. Deelnemen is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht via bib@ninove.be.