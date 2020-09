Bib biedt leners nu ook e-boeken aan Claudia Van den Houte

21 september 2020

15u57 2 Ninove In de bibliotheek van Ninove kunnen leners sinds kort ook e-boeken lenen op hun eigen toestel.

“De e-boeken van de bib zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo, Tolino en Vivlio”, zegt Bart Beuten, directeur van Cultuurconnect, dat de e-boekendienst uitrolt naar alle geïnteresseerde bibliotheken. “Jong of oud, digitaal vaardig of digibeet: e-boeken lenen gaat eenvoudig en snel met het handige online stappenplan of met de hulp van een bibliotheekmedewerker.”

Via het platform cloudLibrary kunnen leners telkens twee e-boeken lenen, twee e-boeken reserveren en elk boek maximaal zes weken houden. Over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken, want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel.

Leners melden zich aan met hun Mijn Bibliotheek-profiel. Tussen de ruim 2.500 titels vinden volwassenen leners voornamelijk Nederlandstalige literaire en populaire romans, toegankelijke non-fictie, aangevuld met een beperkt aanbod Engelstalige werken.

Meer info via ninove.bibliotheek.be/e-boeken en bibliotheek.be/e-boeken.