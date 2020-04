Bianca in de bloemetjes gezet als initiatiefneemster van gratis boodschappendienst voor risicogevallen tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

21 april 2020

19u15 0 Ninove Bianca Van den Eeckhoudt uit Ninove nam vorige maand het initiatief om een gratis boodschappendienst voor risicopersonen op te starten in haar wijk tijdens de coronacrisis. Samen met het buurtcomité Pamelstraat-Nederwijk zorgt ze ervoor dat ouderen, zieken en andere risicogevallen niets tekortkomen. Bianca werd daarvoor in de bloemetjes gezet als ‘Verdienstelijke Ninovieter van de Week’.

De boodschappendienst van het buurtcomité Pamelstraat-Nederwijk is er voor alle oudere mensen en andere risicopersonen - zoals mensen met medische aandoeningen - die in de wijk wonen en zich niet buitenshuis kunnen begeven om naar de winkel te gaan. Gelukkig blijkt het aantal mensen dat een beroep moet doen op het comité om hun boodschappen te doen, vrij beperkt te zijn. “We hebben een dertigtal contacten gehad met mensen voor boodschappen, maar er zijn slechts tien tot vijftien mensen die er regelmatig gebruik van blijven maken”, vertelt Bianca. “We hadden zo’n 1.500 flyers uitgedeeld, maar we horen van mensen dat boodschappen doen het enige is dat ze nog hebben. Wie zelf naar de winkel kan gaan, doet dat dan ook. We hebben al veel positieve reacties gekregen van mensen die zeggen dat ze het een leuk initiatief te vinden, maar zelf goed omringd te zijn.”

“De overgrote deel van de mensen die beroep doen op onze boodschappendienst, zijn zeventigplussers. Het gaat vooral om mensen die bang zijn om het coronavirus op te lopen, mensen wiens partner ziek is, of van wie de kinderen te ver wonen, ... Het zijn momenteel steeds dezelfde mensen die op ons beroep doen, al heb ik deze week nog een nieuw telefoontje gehad, van iemand die ons voor het eerst contacteerde. Zelf coördineer ik vooral. Een tiental vrijwilligers die zich kandidaat hadden gesteld, doen de boodschappen. De vrijwilligers zijn mensen die momenteel door het coronavirus thuis zijn van hun werk. Ik probeer altijd dezelfde vrijwilligers naar dezelfde mensen te sturen. Als ik een telefoontje krijg met een dringende vraag, zoals voor medicamenten, dan ga ik er zelf onmiddellijk om.”

Verdienstelijke Ninovieter

Bianca werd afgelopen weekend in de bloemetjes gezet als ‘Verdienstelijke Ninovieter van de Week’, een initiatief van Alain Triest waarbij mensen elke week een persoon mogen nomineren. De vele nominaties dankt ze wellicht aan de oprichting van de boodschappendienst. “Ik ben ermee gestart vanuit het idee om de ouderen in onze buurt te helpen. Daarop heb ik het buurtcomité aangesproken. We hebben dan een flyer opgesteld, die de garage Opel voor ons wou drukken. Na één dag had ik al een tiental vrijwilligers waarop ik kon rekenen.” Bianca en de vrijwilligers blijven de boodschappendienst nog verderzetten tot het einde van de strikte coronamaatregelen.

Wie een beroep wil doen op de boodschappendienst van het buurtcomité, kan contact opnemen met Bianca via 0473/30.61.45 of via bianca.van.den.eeckhoudt@telenet.be.