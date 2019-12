Bewoners woonzorgcentrum Castelmolen genieten van kerstconcert met Michael Lanzo Claudia Van den Houte

25 december 2019

15u22 7 Ninove De bewoners van woonzorgcentrum Domein Castelmolen in Meerbeke hebben drie uur lang kunnen genieten van een kerstconcert in het rusthuis.

Tijdens het eerste deel van het concert zorgde zanger Koen De Smet voor de sfeer. Hij werd op de keyboards begeleid door Werner Meert. In het tweede deel van de show stond Michael Lanzo, de winnaar van Belgiums Got Talent in 2013, op het podium. De bewoners konden zich tijdens de optredens aan een dansje wagen, onder begeleiding van de personeelsleden van het ergo- en animatieteam. Zij hadden voor de gelegenheid hun kerstoutfit aangetrokken. Iedere bewoner en zijn of haar familie kreeg tijdens de pauze ook een glaasje porto en een stuk cake aangeboden. De bewoners genoten met volle teugen van de kerstnamiddag.