Bewoners wijk Hof Ter Duyst houden eerste garageverkoop en rommelmarkt Claudia Van den Houte

15 september 2019

23u15 0 Ninove De wijk Hof Ter Duyst werd zaterdag voor één dag omgetoverd tot een grote rommelmarkt.

De vzw Buurtcomité Ter Duyst Ninove hield haar eerste garageverkoop en rommelmarkt in de volledige wijk. Op de Lindendreef en de Plasveldlaan na waren alle straten verkeersvrij gemaakt, zodat de bezoekers te voet gezellig konden kuieren langs de verkoopstandjes in de straten. Heel wat inwoners verkochten er tweedehandsspulletjes voor hun deur onder een stralend zonnetje. Op het speelplein in de Roslaer konden de bezoekers en inwoners ook genieten van een fris drankje en kon er petanque worden gespeeld.