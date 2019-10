Bewoners Pollarestraat krijgen onterechte parkeerboetes terugbetaald Claudia Van den Houte

20 oktober 2019

14u48 2 Ninove Forza Ninove vraagt een oplossing voor de parkeerproblemen in de Pollarestraat. Volgens het stadsbestuur gaat het vermoedelijk alleen om een parkeerwachter die niet op de hoogte is van de aangepaste parkeerregeling in de straat.

Er zijn al een tijdje wegenwerken aan de gang in de Pollarestraat, waardoor bewoners zich elders moeten parkeren. “Het feit dat er in de omliggende straten eveneens parkeermoeilijkheden zijn of zelfs een parkeerverbod geldt, maakt de problematiek alleen maar groter. Uiteraard is OPC ook opnieuw druk in de weer om de nodige boetes uit te schrijven, omdat bewoners met een bewonerskaart zich buiten de parkeerzone van de Pollarestraat parkeren. Het is immers zo dat de Pollarestraat omgeven wordt door twee parkeerzones: zone 6 en zone 3. Bewoners uit de Pollarestraat die zich in de Brusselstraat parkeren, worden beboet. Kafka ten top”, vindt gemeenteraadslid Ilse Malfroot (Forza Ninove).

Malfroot zal donderdag op de gemeenteraad voorstellen om de bewoners van de Pollarestraat in zone 3 en zone 6 te laten parkeren zonder dat ze daarvoor worden beboet, én om in de Nijverheidslaan parkeren toe te laten langs de beide kanten van de straat om de parkeerdruk op te vangen. Momenteel mag er slechts langs één straatkant worden geparkeerd.

“Ze mogen die voorstellen altijd doen, maar dat is eigenlijk niet nodig, want het was al voorzien dat de bewoners zich in beide zones mogen parkeren”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen). “We hebben inderdaad de melding binnengekregen dat er parkeerboetes werden uitgeschreven, maar ik vermoed dat een andere controleur die niet op de hoogte was die boetes heeft uitgeschreven. De bewuste parkeerboetes zullen worden terugbetaald”, aldus Vande Winkel.