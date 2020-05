Bewoners Pollarestraat halen opgelucht adem na een jaar werken: “Tevreden dat slecht wegdek verdwenen is, maar te weinig parkeerplaatsen” Claudia Van den Houte

05 mei 2020

17u34 12 Ninove De wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat lopen na ruim een jaar op hun einde. Het ging om één van de grootste werken in Ninove van de voorbije jaren. Voordien lag de straat er enorm slecht bij. De bewoners van de Pollarestraat zijn blij dat de werken eindelijk voorbij zijn, “maar nog meer parkeerplaatsen hadden welkom geweest”.

Rioolbeheerder Riopact ging ruim een jaar geleden van start met de werken in de Pollarestraat. De stad Ninove investeerde 2,4 miljoen euro de rioleringswerken. Naast een nieuwe riolering met een scheiding van regen- en afvalwater, werd ook het wegdek van de straat en de voetpaden vernieuwd. Dat was hoognodig. “Zeker de Pollarestraat lag er met de oude kasseien heel slecht bij,” vertelt schepen Henri Evenepoel (Open Vld), die het dossier opstartte. “De voetpaden op het smalste stuk richting Brusselstraat lagen schots en scheef. Ik ben blij dat we daar met dit dossier verandering in hebben kunnen brengen.”

Ook de bewoners zijn opgelucht. “Ik ben zeer blij dat de werken voorbij zijn”, vertelt Saskia Van Calck. “Het is proper gedaan. De nieuwe parkeervakken vind ik wel te groot. Het hadden er meer kunnen zijn. Wij hebben twee auto’s, maar het lukt nooit om die allebei in onze straat te parkeren. Er is hier vlakbij ook een plaats voor gehandicapten, terwijl er niemand meer is die een gehandicaptenkaart heeft. Het voetpad is dubbel zo groot als vroeger.”

“Het voetpad is zelfs bijna breder dan de straat”, zegt ook garagist Kurt Eeman. “De tien bloembakken die in onze straat werden geplaatst, hadden tien extra parkeerplaatsen kunnen zijn. Op de duur zullen het vuilnisbakken worden. Ik ben tevreden dat het slechte wegdek verdwenen is, maar of het beter zal zijn voor ons, is nog af te wachten.” Ook de bewoners uit de buurt zijn blij dat de werken voorbij zijn: “Heel wat mensen zullen tevreden zijn. De werken hebben lang genoeg geduurd”, aldus buurtbewoner Willy Weemaels.

Wateroverlast in kelders

De stad ontving enkele klachten over water in kelders van omwonenden door de werken. Die overlast is volgens schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) onvermijdelijk. “De oude bakstenen riolering is meestal zo lek als een zeef, maar functioneerde wel als een drainagebuis voor grondwater. Als je die dan vervangt door een nieuwe betonnen riolering krijg je een verandering in het grondwaterpeil, zodat een aantal kelders van omwonenden, die onvoldoende waterdicht zijn, te kampen krijgen met dit nieuwe fenomeen. Dit is iets wat wel vaker voorkomt bij rioleringswerken”, aldus Vande Winkel. “Enkele huizen verderop hebben mensen water in hun kelder gehad, maar wij hebben geen last gehad van de werken”, zegt Saskia Van Calck nog. “Je kan geen straat openbreken zonder vuil.”

Het stadsbestuur is, ondanks de kleine vertraging die de coronacrisis veroorzaakte, tevreden over de werken. Naast de Pollarestraat werden ook in de Vooruitgangstraat het wegdek en de voetpaden vernieuwd. “Met 180 afgekoppelde woningen zetten we opnieuw een stapje richting een propere Dender en werd een groot stuk van de Pollarewijk compleet vernieuwd,” aldus Vande Winkel.

Afvalwater uit het gebied wordt voortaan gezuiverd in het waterzuiveringsstation in Ninove en het regenwater wordt in een bufferbekken aan de Kaatsweg opgevangen voor het in de Dender terechtkomt. Op termijn wil de stad ook in de rest van de Pollarewijk het openbaar domein aanpakken, maar de doorlooptijd van grootschalige rioleringswerken is heel groot. “De studie en subsidieaanvraag starten we op, maar over de concrete start van de werken kunnen we nog geen uitspraak doen,” zegt Vande Winkel.