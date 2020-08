Bewoners Nieuwstraat mogen zelf parkeerregeling kiezen, stad stelt oplossingen voor parkeerproblemen voor via brief Claudia Van den Houte

24 augustus 2020

19u37 0 Ninove De bewoners van de Nieuwstraat in Meerbeke mogen zelf kiezen welke parkeerregeling ze verkiezen in hun straat.

Schepen van Parkeerbeleid Alain Triest (Open Vld) laat hen zelf beslissen wat de beste oplossing is om het parkeerprobleem op te lossen. “Er zijn heel wat garages en de Nieuwstraat is een heel smalle straat”, aldus Triest. “Als er aan de andere kant van de straat rechtover een garage auto’s geparkeerd staan, dan geraken mensen met hun wagen niet meer uit hun garage. We kregen daarover regelmatig klachten. Omdat ik zelf niet in de straat woon, besloot ik om de mensen zelf te laten beslissen.”

“Ik heb de bewoners van de straat een brief gestuurd met een aantal mogelijke oplossingen: een volledig parkeerverbod in de hele straat, kort parkeren met blauwe schijf invoeren, parkeervakken aanbrengen of alles bij het oude laten. We zullen bekijken wat het resultaat is van de bevraging, wat de meerderheid van de bewoners wil, en op basis daarvan een voorstel uitwerken. Dat zal ik uiteraard ook nog bespreken met onder andere de brandweer en de verkeerscommissie. Dit is een volledige participatie van de burger.”

De resultaten van de bevraging worden eerstdaags verwacht.