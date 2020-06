Bewoners Geraardsbergsestraat houden petitie tegen ‘terrasstraat’: “We worden maanden gegijzeld” Claudia Van den Houte

30 juni 2020

22u50 0 Ninove Bij sommige bewoners van de Geraardsbergsestraat heerst er ongenoegen over het feit dat hun straat wordt omgevormd tot een ‘terrasstraat’. Tijdens het weekend wordt de straat tussen bepaalde uren deels afgesloten voor verkeer, zodat de horecazaken hun terras kunnen uitbreiden. “We worden maanden gegijzeld”, zegt bewoonster Saskia De Schauwer, die een petitie houdt tegen de terrasstraat. Het stadsbestuur past de uren op zondag wel aan.

De ‘terrasstraat’ maakt deel uit van het terrasplan dat de stad Ninove heeft uitgewerkt. Alle 175 Ninoofse horecazaken die dat wensten, kregen extra terrasruimte. Omdat er in de Geraardsbergsestraat te weinig ruimte was voor de horecazaken om hun terras uit te breiden, werd er beslist om van de straat een terrasstraat te maken. De straat zou elke vrijdag en zaterdag van 18 uur tot 1 uur, en op zondag van 10 uur tot 22 uur worden afgesloten voor het verkeer, zodat de horecazaken in de straat dan hun terras voldoende kunnen uitbreiden.

Wij kunnen op zondag niet meer weg, tenzij voor en na dat de straat wordt afgesloten. Te weinig parkeerplaatsen is nochtans een gekend probleem in Ninove en nu verdwijnen er nog Saskia De Schauwer

Het voorbije weekend was het de eerste keer dat het deel van de Geraardsbergsestraat tussen de Kaardeloodstraat en de Savooistraat werd afgesloten. Bij de terrasjesbezoekers was er niets dan lof, maar sommige bewoners van de straat blijken er niet over te spreken. “Wij kunnen op zondag niet meer weg, tenzij voor en na dat de straat wordt afgesloten. Te weinig parkeerplaatsen is nochtans een gekend probleem in Ninove en nu verdwijnen er nog”, vertelt Saskia De Schauwer, inwoonster van de Geraardsbergsestraat. “Op zondag wordt onze straat al vanaf 10 uur afgesloten, maar de cafés zijn pas in de namiddag open, dus er is voordien geen kat te zien. Ook de handelaars zien geen klanten, want ze geraken nog moeilijk tot bij hen.”

Veiligheid

“Ik heb niets tegen horeca en terrassen. Wij wonen hier al jaren. Maar als ik hoor dat horecazaken slechts een uitbreiding van twee à drie parkeerplaatsen hadden gevraagd voor hun terras, dan vraag ik mij af waarom de straat wordt afgesloten. De stad heeft het over veiligheid, maar wat als er brand uitbreekt terwijl de straat is afgesloten? We hebben het nieuws trouwens via de media moeten vernemen. Vorige week woensdag hebben we dan een brief gekregen van de stad die duidelijk in allerijl was opgesteld”, aldus De Schauwer.

Als ik hoor dat horecazaken slechts een uitbreiding van twee à drie parkeerplaatsen hadden gevraagd voor hun terras, dan vraag ik mij af waarom de straat wordt afgesloten. Saskia De Schauwer

Daarom zette ze een petitie op poten die intussen al door 65 bewoners is getekend. De bewoners in kwestie vragen andere oplossingen. “Het stadsbestuur zou de straat niet kunnen afsluiten en de terrasuitbreiding alleen op de parkeerplaatsen kunnen toestaan. Als de straat toch moet worden afgesloten, zou het doorgang kunnen geven aan de bewoners, desnoods tegen tien kilometer per uur. Als dat ook niet mogelijk is, zou de stad ons op zijn minst als bewoners allemaal een parkeerplek in de buurt moeten voorzien”, vindt De Schauwer.

Smalle straat

“Het probleem is dat de Geraardsbergsestraat zo smal is, dat we niet anders kunnen dan de straat gedeeltelijk af te sluiten als we voor extra terrasruimte willen zorgen”, reageert schepen van Lokale Economie Alain Triest (Open Vld). “Zelfs al zouden we de uitbreiding enkel toestaan op parkeerplaatsen, dan nog zouden we de straat voor de veiligheid moeten afsluiten. Bovendien zijn er aan café Nostalgie bijvoorbeeld geen parkeerplaatsen. Ook auto’s van bewoners wel toestaan, zou niet veilig zijn.”

“Op vrijdag en zaterdag is de straat maar ‘s avonds afgesloten, dus de mensen kunnen zonder probleem hun boodschappen doen. We hebben op vraag van de bewoners wel een aanpassing gedaan op zondag: De straat zal voortaan op zondag maar vanaf 14 uur worden afgesloten in plaats van om 10 uur. De bewoners met een bewonerskaart voor die zone mogen trouwens in de volledige binnenstad een hele dag gratis parkeren. En wat de communicatie betreft, heb ik dit allemaal zeer snel moeten uitwerken. We begrijpen de bekommernissen van de bewoners, maar we zorgen ervoor dat er wat beleving is in de stad tijdens deze crisis en ondersteunen hiermee de horeca”, aldus Triest.