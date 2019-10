Bewoner weigert pand te verlaten bij zware brand: één agent lichtgewond, tweede krijgt pot verf over zich heen Koen Baten

20 oktober 2019

12u55 0 Ninove In de Bosstraat in Aspelare, deelgemeente van Ninove, is de achterkant van een woning volledig vernield door een zware brand. De vlammen sloegen bij aankomst van de brandweer metershoog door het dak en veroorzaakten heel wat schade. De bewoner van het pand weigerde eerst zijn woning te verlaten en kreeg problemen met de politie. Een agent zou ook lichtgewond zijn geraakt.

De brand ontstond rond 8.30 uur vanmorgen achteraan in de woning. De vlammen sloegen al vrij snel door het dak en enkele buurtbewoners merkten de rook op en verwittigden de brandweer. Bij aankomst van de brandweer was de achterbouw al volledig verloren. “We hebben de voorkant van de woning kunnen vrijwaren, waardoor de brand zich niet verder meer kon verspreiden", zegt officier David Daelman.

“Aan de achterkant van de woning konden we niets meer doen, die was al verloren bij aankomst. Wat de brand heeft veroorzaakt is op dit moment nog altijd niet duidelijk. Een branddeskundige zal hier meer duidelijkheid moeten in brengen. Gelukkig kwam de bewoner toch tijdig naar buiten, anders was dit mogelijks slechter afgelopen", besluit Daelman.

De bewoner kwam dan wel naar buiten en bleef ongedeerd, maar toch verliep dit niet zonder problemen. Toen de politie aan kwam bij de woning weigerde de man buiten te komen en zijn woning te verlaten. De bewoner zou al eerder problemen gehad hebben met de politie, maar waarom hij de woning niet wilde verlaten is onduidelijk. “Vijf agenten hebben de man moeten overmeesteren om hem te kunnen bedaren", zegt een buurtbewoner. Een van de agenten kreeg ook een pot verf over zich heen, een andere zou lichtgewond geraakt zijn. De man werd ook opgepakt door de politie en zal waarschijnlijk later verhoord worden.

In de woning zouden ook enkele dieren verbleven hebben, zij hebben de brand niet overleefd. In de tuin buiten zaten enkele roofvogels, zij bleven wel ongedeerd. Twee uur na de feiten was de brand onder controle en kon de brandweer beginnen met de opruimingswerken.

Op de plaats van de brand werd een perimeter ingesteld. Ook het parket van Oost-Vlaanderen kwam ter plaatse om een onderzoek in te stellen naar de brand. Vermoedelijk is er pas morgen meer duidelijkheid over wat de oorzaak is. Door de brand was de Bosstraat een tijdlang versperd voor alle verkeer.