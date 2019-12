Bewoner lichtgewond na zware woningbrand, mogelijk asbest vrijgekomen Koen Baten Claudia Van Den Houte

17 december 2019

14u42 50 Ninove In Roe in Pollare heeft er dinsdagvoormiddag een zware woningbrand plaatsgevonden. Een bewoner raakte lichtgewond door het vuur toen hij zijn hond uit de brand haalde. De man liep daarbij brandwonden op. De hond zou het goed stellen. Door de brand is er mogelijk ook asbest vrijgekomen.

De brandweer werd dinsdagvoormiddag opgeroepen voor een woningbrand in Roe in Pollare. Een loods naast de eigenlijke woning werd bijna volledig vernield door de brand. Ook een wagen vatte vuur. De brand ging gepaard met een hevige rookontwikkeling, die al van ver te zien was. Buurtbewoners verwittigden de brandweer. “Ik was vlakbij toen er iemand riep dat een woning in brand stond”, vertelt een buurtbewoonster. “Eerst was er zwarte rook te zien, maar al snel schoten de vlammen uit het dak. Ik schrok ervan hoe snel het dak vuur vatte. We zagen nadien hoe er een auto die in brand stond naar buiten werd gebracht en hoe de brandweer de voordeur van de woning moest inbeuken”, klinkt het.

“Ik had eerst ontploffingen gehoord”, vertelt een andere buurtbewoonster. “Er was heel veel zwarte rook te zien. Ik weet dat de eigenaar van de woning wagens en motors herstelt. Misschien is de brand zo ontstaan.” Volgens sommige bronnen zou een ontplofte mazouttank de brand hebben veroorzaakt, maar dat werd nog niet bevestigd. Er zou een grote hoeveelheid mazout op straat terechtgekomen zijn. De brandweer slaagde er in de mazout in te dammen, ook de civiele bescherming kwam ter plaatse. Mogelijk was er ook asbestgevaar, aangezien de dakbedekking uit golfplaten bestond.