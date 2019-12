Bewogen jaar voor Ninoofs dierenasiel: “Goede hoop op vergunning voor nieuw asiel” Redactie

30 december 2019

14u21 0 Ninove Het Dierenasiel Ninove heeft een bewogen en druk jaar achter de rug, maar kijkt hoopvol naar de toekomst. Een klacht van twee buren kelderde de plannen voor een nieuw asiel, dat broodnodig is. De uitbaters hebben er goede hoop op dat ze de vergunning in beroep toch nog zullen verkrijgen. Ze kregen intussen een massa steun van dierenliefhebbers, via sociale media, door liefdadigheidsacties én met een petitie die intussen al duizenden handtekeningen telt.

Eerder dit jaar waren de uitbaters van het asiel, Martine Van Den Steen en Katrien Reygaerts, zeer blij. Ze hadden van de stad Ninove een vergunning gekregen voor de bouw van een nieuw dierenasiel, waar ze al lang zaten op te wachten. De nieuwbouw zou op de huidige locatie van het asiel in deelgemeente Denderwindeke komen. In september kregen ze evenwel een zware tegenslag te verwerken. De provincie Oost-Vlaanderen had de vergunning vernietigd nadat twee buurtbewoners in beroep waren gegaan. In haar motivering noemde ze de bouw van een dierenasiel “geen handeling van algemeen belang”.

Normaal hadden jullie in 2020 kunnen starten met de bouw van een nieuw asiel. Nu ligt alles minstens anderhalf jaar stil?

Katrien: “Eigenlijk langer, want heel de beroepsprocedure heeft ook al een jaar geduurd. Eerst was er de toekenning van onze vergunning, daarna de beroepsprocedure, dan de wachttijd... Dat heeft allemaal heel wat tijd in beslag genomen.” “We hadden al één prijsofferte aangevraagd, maar na die klacht besloten we om te wachten, want anders was het allemaal verloren moeite. We zouden normaal al kunnen starten hebben met de ruwbouw. De bouw zou stap per stap gebeuren, zodat we tijdens de werken konden voortdoen met het asiel”, aldus Martine.

“Het asiel ligt hier veertig jaar, twee jaar te weinig, zo blijkt”, vervolgt Katrien. “In 1978 zijn de plannen voor het gebied ingekleurd en in 1980 is het asiel opgericht. We hebben geen bewijs dat er hier vroeger iets stond, behalve enkele luchtfoto’s uit 1975, waarop er wel nog een structuur te zien is, maar we kunnen niet exact zeggen wat. Daarom wil men niet aanvaarden dat er hier al iets stond.”

Wat verwachten jullie van het beroep? Hebben jullie er goede hoop op?

Martine: “Ja, anders zouden we er niet op wachten. De advocaten en de burgemeester denken dat het zal lukken. We zijn nu nog bezig met onze petitie. Als we 15.000 handtekeningen kunnen behalen, dan kunnen we het dossier rechtstreeks laten voorkomen in het parlement. De dienst Dierenwelzijn zegt zelf dat er te weinig asielen zijn in de regio. Als ze ons doen stoppen en we vinden geen andere locatie, dan is het gedaan met het dierenasiel Ninove. We hebben al jaren vaste samenwerkingen met de steden Ninove en Geraardsbergen en de gemeenten Haaltert, Denderleeuw en Lierde. Wij vangen bovendien ook dieren op van inbeslagnames door Inspectie Dierenwelzijn, nadat er bijvoorbeeld verwaarlozing werd vastgesteld. Ze moeten met die dieren ergens naartoe en de asielen in Aalst, in Anderlecht... zitten vol. Als wij er niet meer zijn, zouden ze problemen hebben met hun inspecties. We moéten er goede hoop op hebben, want er is momenteel geen alternatief.” Katrien beaamt: “Als de vergunning toch geweigerd wordt, en we vinden geen andere locatie, dan moeten we stoppen.”

Is een andere locatie een optie?

Katrien: “Dat is niet evident. Die moet dan het liefst in Ninove gelegen zijn, en afgelegen genoeg. Het probleem is dat een dierenasiel eigenlijk nergens echt thuis hoort. Het hoort niet thuis in een industriële zone, niet in een woongebied - wat begrijpelijk is -, niet in recreatiegebied, en nu maken ze ook al problemen in een agrarisch gebied (waar het dierenasiel zich nu in bevindt, nvdr.). Dat laatste is, naar mijn mening, nog altijd het beste. Wie een goede locatie weet, mag dat altijd melden, maar onze hoop ligt toch op een nieuw asiel op dezelfde locatie.”

Waarom is een nieuw asiel zo dringend?

“Als het regent, moeten we overal emmers zetten. Het dak is helemaal aan vernieuwing toe en is niet geïsoleerd. Er is ook te weinig plaats voor de dieren en om vrijwilligers te kunnen ontvangen”, vertellen Martine en Katrien. “Over twee jaar moeten alle dieren bovendien een binnen- en een buitenruimte krijgen, dus we zijn verplicht om te vernieuwen. We kunnen niet blijven herstellen. Nog twee jaar langer hier blijven is eigenlijk al te veel. Het regent alsmaar meer binnen. Het asiel is vochtig, kil en moeilijk te verwarmen. Het is moeilijk proper te houden, er zijn te weinig opslagruimtes, er is bijvoorbeeld ook geen aparte ruimte waar we vachtverzorging kunnen doen... Kortom, het is te klein en in slechte staat. En als we alles zouden renoveren, lopen de kosten ook hoog op.”

Een nieuw is asiel is dringend. Nu is het hier te klein en in slechte staat. Als we alles zouden renoveren, lopen de kosten te hoog op

Hoe hadden jullie het nieuwe asiel gezien?

Katrien: “Er zou een dierenartsruimte komen, waar de dierenarts alle zieke dieren afzonderlijk kan behandelen. De katten en andere dieren zouden naar boven verhuizen. We zouden ook drie aparte isolatiekamers hebben voor katten. Als een kat ziek is, kan ze volledig afgezonderd worden van de andere dieren. We planden ook groepshuisvestingen en individuele ruimtes voor katten en ruimtes voor andere dieren. De honden zouden op het gelijkvloers blijven. Er zou een ontvangstruimte komen; een ruimte waar we de honden kunnen verzorgen en de vachtverzorging kunnen doen. We hadden voor de toekomst ook een eventuele revalidatieruimte gepland, een binnenspeelruimte, waar de honden binnen kunnen lopen als het regent, een opslagruimte voor materiaal, kennels met een binnen- en buitenruimte die we kunnen afsluiten als het ‘s nachts bijvoorbeeld te koud is, quarantaineruimtes voor honden...”

“We hadden ook een studio gepland zodat er iemand zou kunnen blijven overnachten, mocht dat eens nodig zijn. Het zou natuurlijk niet de bedoeling zijn dat er hier iemand kan wonen, maar wel om ‘s nachts toezicht te houden indien nodig, dat die mogelijkheid er was om de dieren in het oog te houden. Ik zie daar niets slechts in, alleen iets positief, maar blijkbaar zien zij (de twee buren die klacht indienden, nvdr.) het anders. We hadden vooral gekeken naar wat de dieren het meeste nodig hebben en ook hoe we de mensen goed kunnen ontvangen, zodat het voor vrijwilligers bijvoorbeeld ook wat aangenaam is om te komen helpen. Het zou een grote investering geweest zijn, maar hiermee zouden we nog lang verder kunnen.”

Jullie kijken enorm uit naar een nieuw asiel?

“Ja, het is niet fijn op deze manier, met de onzekerheid. Je moet wel hopen, anders kun je beter direct stoppen, maar het is jammer dat het allemaal zolang moet duren.”

Jullie hebben wel veel steun gekregen, op sociale media, via jullie online petitie met al bijna 9.000 handtekeningen...

“Vele mensen spreken er ons nog altijd over aan: ‘Weten jullie al iets?’ of ‘Het komt toch in orde?’. Dat geeft ons zeker steun, ja. Het bewijst ook dat dierenwelzijn sterk leeft bij mensen. Ook al is er nog veel verwaarlozing, er zijn toch heel veel mensen die een groot hart voor dieren hebben. Dat geeft hoop.” “De andere buren komen ons trouwens allemaal verzekeren: ‘het waren wij niet’. Zij steunen ons en willen dat we hier blijven.”

Mensen kopen Mechelaars of husky’s als ze pup zijn, maar kunnen er soms geen weg meer mee als ze volwassen zijn of ze hebben er geen tijd voor. Dan komt zo’n dier bij ons terecht

Hoeveel dieren vangen jullie op? En welke dieren krijgen jullie het meest over de vloer?

“In 2018 hebben we meer dan 700 dieren opgevangen. Het voorbije jaar zullen het er wellicht nog meer geweest zijn. We focussen ons vooral op honden en katten, maar bij inbeslagnames is het al gebeurd dat we soms ook andere dieren moeten opvangen. Zo hebben we bij een inbeslagname al eens 89 kippen moeten opvangen, of geitjes, schapen, konijnen... maar hoofdzakelijk zijn het honden en katten. Grote honden belanden sneller in een asiel. Kleintjes worden gemakkelijker doorgegeven aan familie en zo. Mensen kiezen ook vaak op uiterlijk, maar weten niet wat zo’n hond nodig heeft of hebben er geen tijd voor. Of als mensen naar een home gaan, of na een scheiding, belanden hun dieren ook in het asiel. Soms zijn er situaties waarin we alle begrip hebben dat ze hun dier niet meer kunnen houden, maar vaak kan het vermeden worden door eens na te denken.”

Hebben jullie bij inbeslagnames al schrijnende toestanden meegemaakt?

“Dit jaar hebben we twee husky’s opgevangen die achtergelaten waren zonder voeding. Ze wogen maar 13 en 15 kilogram en moesten normaal dubbel zoveel wegen. We hebben ze echt met spoed naar de dierenarts moeten brengen. Een hond haar maag was beginnen uitzetten door zo lang geen eten te krijgen. Ze kreeg hier voeding, maar haar maag was dat niet meer gewoon. De voeding is beginnen te gisten en haar maag is beginnen uitzetten. Iemand die iets moest gaan leveren, heeft ze aangetroffen achter een woning in Ninove, achter een hoop netels en onkruid. Hij heeft naar de politie gebeld en die heeft naar ons gebeld. Het had niet lang meer moeten duren of ze hadden het niet gehaald. Dit is wel een uitzonderlijke situatie, meestal gaat het bij inbeslagnames om een slechte hygiëne.”

Gaat het aantal dieren dat jullie opvangen in stijgende of dalende lijn?

“In stijgende lijn, zeker bij de honden. Het voorbije jaar hebben we bijna geen vrije kennels gehad. Andere jaren waren er momenten waarop we bij wijze van spreken bijna ‘uitverkocht’ waren in dieren, maar dit jaar hebben we zelfs regelmatig moeten werken met een wachtlijst om honden binnen te brengen. De adopties gaan nochtans goed, we kregen gewoon veel honden binnen. Mensen kopen Mechelaars, husky’s... als ze pup zijn, maar kunnen er geen weg meer mee als ze volwassen zijn of hebben er geen tijd voor...”