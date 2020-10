Bewakingsfirma ‘Verisure’ verwittigt brandweer nadat ze brand opmerken in woning Koen Baten

02 oktober 2020

16u10 16 Ninove Bij een brand in Roslaer in Ninove heeft de brandweer veel schade kunnen voorkomen dankzij een alerte reactie van bewakingsfirma Verisure. Zij verwittigden de brandweer nadat ze op beelden zagen dat er iets aan de hand was in de woning. “Er was heel wat rookontwikkeling al aanwezig, maar de schade is gelukkig zeer miniem", aldus Kris Segerink.

De brand ontstond vrijdag rond 14.30 uur aan de kachel die nog steeds brandde, terwijl de bewoners al niet meer thuis waren. Door de hitte waren enkele tijdschriften en materialen rond de kachel vuur beginnen vatten. Verisure, die instaat voor tal van alarmsystemen, verwittigde de brandweer meteen. “Het was via de bewakingsfirma die de eigenaars inhuren dat de brand werd opgemerkt en dat wij verwittigd waren", aldus de brandweer.

Dankzij deze snelle oproep van de firma kon de brandweer een pak schade voorkomen. Bij aankomst was er wel al heel wat rookontwikkeling binnen in de woning. “Deze is door grondige ventilatie snel naar buiten getrokken, waardoor alles ook meevalt. Als de firma ons niet had verwittigd dan had dit veel slechter kunnen aflopen”, klinkt het.

Gewonden vielen er niet en de bewoners konden na de grondige verluchting opnieuw naar binnen.