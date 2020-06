Betalend parkeren opnieuw van kracht vanaf 1 juli, in blauwe zones nog tot eind augustus onbeperkt gratis parkeren Claudia Van den Houte

29 juni 2020

23u54 1 Ninove Het betalend parkeren wordt vanaf 1 juli opnieuw ingevoerd in Ninove.

Sinds 11 mei was een tijdelijk parkeerregime van kracht, waarbij je dertig minuten gratis parkeren kon parkeren in betalende zones. Het stadsbestuur had dat ingevoerd om de handelaars te steunen in deze moeilijke coronatijden. Het tijdelijk parkeerregime loopt eind juni af. Vanaf 1 juli kan er opnieuw maar maximaal vijftien minuten gratis geparkeerd worden in de betalende zones en dertig minuten op shop & go-plaatsen. Bestuurders die langer willen parkeren, moeten vanaf dan weer een parkeerticket nemen of betalen via de 4411-app of via sms (de instructies staan op de parkeerautomaten). In de blauwe zones - waar je parkeerschijf leggen normaal verplicht is - mag er wel nog tot en met 31 augustus onbeperkt gratis worden geparkeerd.