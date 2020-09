Bestuurster riskeert fikse boete en rijverbod nadat ze met 2,3 promille zes geparkeerde voertuigen ramde Koen Baten

28 september 2020

12u49 6 Ninove Op 17 maart 2019 zorgde A. I. uit Ninove voor een ravage in de Lange Muren in Ninove. De vrouw ramde er maar liefst zes geparkeerde voertuigen nadat ze een kennis was gaan afzetten in het stadscentrum van Ninove. Bovendien bleek ze stevig onder invloed en had ze maar liefst 2,3 promille in haar bloed, wat overeenkomt met minstens dertien glazen alcohol.

De feiten speelden zich af tijdens het kevertreffen in Ninove. De vrouw was met haar man samen naar daar geweest en had daar wat glazen gedronken. Ze leerden daar een Engelsman kennen waarmee het klikte en ze heel de nacht mee uitgeweest waren. De man werd uitgenodigd om bij hen te blijven slapen, maar wilde ‘s morgens vroeg terug naar het kevertreffen gaan. “Mijn cliënte had dan de auto genomen van haar man om hem thuis te gaan afzetten in het centrum. Toen ze terugkwam veroorzaakte ze het ongeval", aldus haar advocaat.

De Lange Muren is een bijzonder smalle straat, maar de vrouw neemt deze weg vaak. Na de feiten was ze enorm in paniek, maar ze bleef wel ter plaatse volgens haar raadsman. “U had echt wel enorm stevig in het glas gekeken", aldus de politierechter.

Het openbaar ministerie vroeg dan ook een strenge straf. Ze riskeert een fikse geldboete en een rijverbod, alsook een alcoholslot en de examens die ze opnieuw zal moeten afleggen. De rechtbank doet uitspraak op 5 oktober.