Bestuurster heeft goede engelbewaarder en stort net niet van brug naar beneden Koen Baten

02 december 2019

11u22 0 Ninove Op de Koning Boudewijnlaan in Ninove is een bestuurster met de schrik vrijgekomen nadat ze met haar voertuig begon te slippen op het gladde wegdek. De vrouw verloor de controle over haar stuur en reed op een betonnen verhoging waarna ze verder schoof en de reling van een brug raakte en net niet naar beneden stortte.

Het ongeval gebeurde rond 9.30 uur vanochtend in de richting van Aalst. De vrouw begon plots te slippen op het gladde wegdek, dat vermoedelijk niet gestrooid was door het gewest. Ze gleed enkele meters verder en raakte ook de reling van de brug. Daarna kwam haar voertuig gelukkig terug op het midden van de rijbaan terecht en dook ze geen tientallen meter naar beneden met haar voertuig.

De schade aan het voertuig en de brug zijn groot. De vrouw raakte ook gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Haar voertuig is volledig vernield. De brug was nog maar enkele weken heraangelegd en opnieuw geopend voor het verkeer in beide richtingen en heeft al zware schade opgelopen.

De brandweer van Ninove sloot een rijstrook af en kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen die waren achtergebleven. De verkeershinder bleef hierdoor beperkt.