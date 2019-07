Bestuurster gaat over de kop en belandt op zijkant Koen Baten

01 juli 2019

Op de Halsesteenweg in Meerbeke is vanochtend rond 09.00 uur een vrouw met haar voertuig over de kop gegaan en op haar zijkant tot stilstand gekomen. De vrouw reed in de richting van Ninove toen ze om een nog onbekende reden de controle over haar stuur verloor. Hierdoor raakte ze een betonnen rand waardoor haar wagen over de kop ging.

De vrouw raakte bij het ongeval gewond en werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De brandweer en politie sloten de straat even af en het verkeer moest rondrijden. Het voertuig raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden.