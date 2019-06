Bestuurder zwaargewond nadat hij frontaal tegen boom knalt op expresweg Koen Baten

06 juni 2019

16u19 0

Op de N45 in Ninove, tussen De Pelsmaker en Den Doorn is een bestuurder donderdagmiddag rond 13 uur met zijn Skoda tegen een boom geknald. De bestuurder reed in de richting van Ninove toen hij om een nog onbekende reden met zijn voertuig plots van de weg ging en met hoge snelheid tegen de boom knalde. Zijn wagen belandde daarna in de gracht. Het gaat om een man die afkomstig is uit Ninove.

De personenwagen liep aanzienlijke schade op, maar als bij wonder overleefde de chauffeur de klap. Hij werd wel met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De rijbaan richting Ninove was door het ongeval een uur lang afgesloten over een rijstrook voor het verkeer.