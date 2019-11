Bestuurder riskeert drie maanden rijverbod na ongeval tegen gevel in Ninove Koen Baten

21 november 2019

16u55 4 Ninove Jordy C. uit Ninove stond deze middag voor de rechtbank in Aalst terecht voor een ongeval op 20 juni 2018 in Ninove. De jongeman vloog aan hoge snelheid uit de bocht en knalde tegen een gevel van een woning. Bovendien was hij onder invloed van alcohol op het moment van de feiten.

Toen de feiten plaatsvonden in Ninove was hij enkele dagen daarvoor ook al veroordeeld voor soortgelijke feiten in een andere rechtbank. “Mijn cliënt heeft zijn les intussen wel geleerd en schaamt zich over wat daar gebeurde", aldus zijn raadsman. “Hij rijdt nu veel voorzichtiger", klinkt het. De jongeman bevestigde dit en zegt dat hij nooit meer dronken achter het stuur kruipt en zich zal gedragen. Hij riskeert wel een rijverbod van drie maanden en een fikse geldboete. De rechtbank zal uitspraak doen op 28 november.