Bestuurder met 1,65 promille betrapt op Aardeweg Koen Baten

26 september 2019

11u49 0 Ninove De politie van Ninove voerde gisteren een snelheidscontrole uit met onderschepping over het hele grondgebied. In totaal werden 2556 voertuigen onderworpen aan een snelheidscontrole. Daarvan waren er 237 voertuigen die te snel reden.

Bij de controle op de Aardeweg in Outer werd ook een bestuurder langs de kant gezet die onder invloed was van alcohol. Hij blies 1,65 promille en zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Ook op de Halsesteenweg in Neigem werd een bestuurder betrapt onder invloed. Hij kreeg een intrekking van zes uur en blies 1 promille.

Ook op de Halsesteenweg in Neigem werden drie opgedreven bromfietsen betrapt, een van categorie B en twee van categorie A. Ze haalden snelheden van 73 kilometer per, 48 kilometer per uur en 40 kilometer per uur. De politie kon ook op de Aalstersesteenweg een opgedreven bromfiets klasse B aan de kant zetten. Hij haalde een snelheid van 65 kilometer per uur terwijl de toegelaten snelheid 45 kilometer per uur is. Hij had ook geen geldig rijbewijs.

Tot slot werden ook nog vijf bestuurders betrapt met het gebruik van de gsm achter het stuur.