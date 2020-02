Bestuurder geflitst met 122 kilometer per uur in bebouwde kom, rijbewijs meteen 15 dagen ingetrokken Koen Baten

07 februari 2020

16u38 0 Ninove De politie van Ninove heeft gisteren een controle gehouden op snelheid. Sommige autobestuurders werden ook onderschept. In de Vogelzangstraat in Nederhasselt werd een bestuurder geflitst met 122 kilometer per uur in plaats van de toegelaten 50 kilometer per uur. Hij is zijn rijbewijs meteen voor 15 dagen kwijt.

In totaal werden er 2889 voertuigen gecontroleerd, 245 hiervan reden er te snel. Op de Aalstersesteenweg werd een bestuurder betrapt onder invloed van verdovende middelen. Ook zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Daarnaast werd er ook een voertuig staande gehouden die geen inschrijving had, geen rijbewijs, geen gordel en geen verzekering had. Het voertuig werd aan de klem gelegd. Ook op de steenweg werd een buitenlander geflitst die meteen een boete kreeg van 86 euro.

Op de Edingsesteenweg in de bebouwde kom werd een voertuig geflitst met een snelheid van 97 kilometer per uur. Ook zijn rijbewijs is ingetrokken voor 15 dagen.

In de Kerkstraat betrapte de politie opnieuw een bestuurder onder invloed van drugs. Er werden ook nog sporen van cocaïne en speed aangetroffen op de bestuurder. Zijn rijbewijs werd meteen 15 dagen ingetrokken en er werd een gerechtelijk dossier opgemaakt.

Tot slot werden er nog vijf bestuurders beboet voor het gebruik van de gsm en een bestuurder voor het niet dragen van de veiligheidsgordel.