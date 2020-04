Bestuurder geboeid en overmeesterd door politie nadat hij tegen geparkeerde vrachtwagen knalt Koen Baten

04 april 2020

14u54 19 Ninove Op de Aalstersesteenweg in Ninove is vanmiddag een bestuurder geboeid overgebracht naar het ziekenhuis nadat hij zelf een ongeval veroorzaakte. De man probeerde volgens getuigen te gaan lopen en was agressief, waardoor hij overmeesterd moest worden door de politie en geboeid afgevoerd worden naar het ziekenhuis.



Het ongeval gebeurde omstreeks 13.15 uur vanmiddag. De bestuurder van de Skoda reed in de richting van Aalst toen hij plots afweek van zijn rijbaan. Hij stak de volledige weg over en kwam daar in volle snelheid in aanrijding met een geparkeerde vrachtwagen. De vrachtwagen werd tegen een gevel geduwd door de zware klap. De gevel zelf raakte als bij wonder niet beschadigd.

De Skoda draaide daarna rond zijn as en kwam in tegenovergestelde richting op de rijbaan terecht. De bestuurder werd door de brandweer uit zijn voertuig geholpen maar is er niet erg aan toe. Hij zou zich wel weerspannig gedragen hebben waardoor hij geboeid naar het ziekenhuis werd gebracht ter controle.

Zowel de vrachtwagen als de personenwagen liepen aanzienlijke schade op en waren niet meer rijvaardig. De Aalstersesteenweg in Ninove was een tijdlang afgesloten voor het verkeer.