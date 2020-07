Bestuurder die positief testte op drugs en lachgas in auto had liggen moet zich laten testen bij dokter Koen Baten

Ninove Dylan D. uit Ninove stond vanochtend terecht in de politierechtbank van Aalst nadat hij een positieve drugtest had afgelegd bij een controle in Ninove. In zijn wagen werd ook lachgas aangetroffen. "Ik wilde eens iets nieuw proberen", verklaarde D.

De jongeman gaf toe dat hij drugs gebruikte toen, maar dat hij er intussen wel mee gestopt was. De rechter vroeg zich ook af waarom hij lachgas in de wagen had liggen. “Het was iets dat ik nog niet kende. Het leek me wel leuk die ervaring ook eens mee te maken”, klonk het.

De politierechter besloot dat dit voldoende was om de man te laten onderzoeken door een dokter om te kijken of hij nog gebruikt. “Het is beter om te stoppen met alles dan te experimenteren", klonk het. De zaak zal verdergezet worden op 30 november.