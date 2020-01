Bestuurder die om 10 uur ‘s ochtends nog steeds 1,8 promille heeft krijgt alcoholslot Koen Baten

13 januari 2020

16u17 4 Ninove Politierechter Siegfried Stallaert heeft G.F. een alcoholslot voor 18 maanden opgelegd nadat hij al zwalpend betrapt werd door de politie op de Edingsesteenweg in Meerbeke. De feiten dateren van 17 november 2018 om 10.15 uur ‘s ochtends.

G.F. was aanwezig in de rechtbank om zijn spijt te betuigen over de feiten, samen met zijn raadsman. “Hij ging door een moeilijke periode en daarom had hij veel te veel gedronken.” De politie kon de jongeman gelukkig tijdig staande houden alvorens hij een ongeval veroorzaakte. Hij blies 1,85 promille, en dit ‘s ochtends vroeg, nadat hij de avond ervoor alcohol had gedronken.

Naast het alcoholslot dat werd opgelegd, kreeg de man ook nog een boete van 1.600 euro opgelegd en een maand rijverbod. Hij zal ook medische en psychologische proeven moeten afleggen.