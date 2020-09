Bestuurder die met 102 kilometer per uur geflitst wordt in zone vijftig riskeert fikse boete Koen Baten

21 september 2020

16u17 0 Ninove B.M uit Ninove stond maandagochtend terecht in de politierechtbank in Aalst nadat hij met een Alfa Romeo een stevige snelheidsovertreding beging op de Halsesteenweg in Ninove. Hij werd er geflitst met een snelheid van maar liefst 102 kilometer per uur waar er slechts 50 is toegelaten.

De feiten gebeurden omstreeks 9.30 uur ‘s morgens. Hij was op weg voor zijn werk toen hij geflitst werd. De bestuurder besefte dat hij in de fout is gegaan en hoopt op een milde straf. “Ik wil ook vragen voor een rijverbod in het weekend om niet in de problemen te komen met mijn werkgever en mijn werk te kunnen blijven uitvoeren”, klinkt het.

De man riskeert een geldboete en ook een rijverbod. De politierechter neemt de zaak in beraad en doet uitspraak op 28 september.