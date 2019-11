Bestuurder botst tegen geparkeerde tankwagen Koen Baten

13 november 2019

23u15 8 Ninove Op de Koning Boudewijnlaan in Meerbeke is deze avond een bestuurder met zijn voertuig tegen een geparkeerde tankwagen gereden. Het ongeval gebeurde in de richting van Ninove rond 22.00 uur. Hoe het komt dat de bestuurder plots afweek van zijn rijbaan is onduidelijk.

De tankwagen was op het moment van het ongeval gelukkig leeg, waardoor er geen gevaar was voor ontploffing. De personenwagen werd wel gekatapulteerd en kwam schuin op de rijbaan terecht. De bestuurder zelf kwam er met de schrik vanaf maar werd uit voorzorg overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. De brandweer kwam ter plaatse om te kijken of de tankwagen gescheurd was, maar dit was niet het geval. De rijbaan werd wel grondig gereinigd door de brandweer.

De Boudewijnlaan was door het ongeval een tijdlang afgesloten voor het verkeer dat moest rondrijden.