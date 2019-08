Bestuurder botst tegen bushokje na uitwijkmanoeuvre Koen Baten

02 augustus 2019

19u25 15

Op de Edingsesteenweg in Meerbeke is deze avond een bestuurder tegen een bushokje terechtgekomen. De chauffeur reed in de richting van Ninove toen hij naar eigen zeggen moest uitwijken voor een tegenligger. Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur. Hij kon na het manoeuvre het bushokje niet meer vermijden en zorgde voor heel wat schade. De bestuurder zelf raakte niet gewond bij het ongeval. De brandweer van Ninove kwam wel ter plaatse om de brokstukken op te ruimen. De hinder van het ongeval bleef beperkt.