Bestuur verlengt onbeperkt parkeren in blauwe zones nogmaals tot eind oktober Claudia Van den Houte

29 september 2020

19u20 4 Ninove De regeling waardoor er in de blauwe zones in Ninove gratis onbeperkt mag worden geparkeerd, wordt verlengd tot en met 31 oktober.

In blauwe zones moet je normaal gezien je parkeerschijf leggen en kan je maximaal twee uur gratis parkeren. Met de coronacrisis voerde de stad een regeling in waarbij er onbeperkt mocht geparkeerd worden in de blauwe zones. Die regeling werd eerder al eens verlengd tot eind september en wordt nu nogmaals verlengd tot eind oktober. Ze is onder meer bedoeld als steun voor de lokale handelaars.