Bestelwagen in flank aangereden aan kruispunt Den Doorn Koen Baten

11 juni 2019

14u58 13 Ninove Aan het kruispunt Den Doorn in Ninove is dinsdagmiddag rond 12.15 uur een aanrijding gebeurd. Een personenwagen kwam uit de richting van Ninove toen hij een lichte bestelwagen in de flank aanreed.

Hoe het ongeval kon gebeuren is op dit moment nog onduidelijk. Beide voertuigen liepen aanzienlijke schade op en moesten worden getakeld. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Door de aanrijding ontstond er wel heel wat verkeershinder in alle richtingen. De politie van Ninove kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. Het is niet het eerste ongeval dat aan het kruispunt voorkomt.