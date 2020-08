Beslissing is gevallen: Geen Carnaval Ninove 2021 Claudia Van den Houte

19 augustus 2020

17u17 338 Ninove Er komt geen carnaval Ninove 2021. Dat heeft het Ninoofse stadsbestuur beslist naar aanleiding van de coronacrisis. Naast de carnavalsstoet zelf zullen ook andere carnavalsactiviteiten niet doorgaan, zoals de prinsaanstelling, het Kindercarnaval en de opening van het carnavalsjaar. De stad onderzoekt hoe het de carnavalsverenigingen financieel kan steunen.

De Ninoofse carnavalisten vroegen onlangs in een open brief nog duidelijkheid aan het stadsbestuur over Carnaval Ninove 2021. “We zouden niet liever hebben dan dat we Carnaval Ninove in 2021 onder normale omstandigheden zouden kunnen laten doorgaan, maar we zijn er ons meer en meer van bewust dat dit een utopie zal zijn”, klonk het in de open brief. De carnavalisten bleken het bij het rechte eind te hebben: Er komt volgend jaar geen carnavalseditie. “Niemand heeft een glazen bol, maar als we de voorspellingen van de virologen mogen geloven, moeten we de vraag durven stellen of het opportuun is om in 2021 het grootste evenement van onze stad te organiseren”, stelt schepen van Evenementen Marc Torreken (Open Vld).

Het stadsbestuur heeft overleg gepleegd met alle carnavalsinstanties en daaruit zou gebleken zijn dat de meer dan veertig carnavalsgroepen er zich al mee verzoend hebben dat er op zondag 21 februari 2021 geen carnavalstoet door de straten van Ninove zal trekken. Dat bleek ook uit de bevraging die de groepen de voorbije weken onder elkaar organiseerden, met de open brief als resultaat van die bevraging. “Dat is ook logisch: de groepen hebben door de coronacrisis geen middelen om iets op te bouwen, en ze zullen ook de komende maanden geen gelegenheid hebben om eetfestijnen en andere activiteiten te organiseren”, aldus Pascal Carael, voorzitter van de Karnavalsraad.

Financiële compensatie

De groepen gaven in de brief wel aan op een financiële compensatie te rekenen vanuit de stad. Dat beaamt ook Eric Herremans van de Prinsencaemere. Burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) heeft wel oren naar die vraag: “De stad krijgt extra middelen van de Vlaamse overheid om het lokale cultuurleven in deze coronatijden te ondersteunen. We zoeken uit hoe we met een deel van deze middelen ook de carnavalsgroepen kunnen compenseren”, zegt De Jonge . “Het is belangrijk om de knoop nu al door te hakken. Zo verschaffen we duidelijkheid aan iedereen én kunnen we een perspectief op de toekomst meegeven, want we begrijpen uiteraard dat dit geen fijne beslissing is.”

Ook geen andere carnavalsactiviteiten

Pascal Schietecat, voorzitter van de Stedelijke Feestcommissie, laat weten dat andere carnavalsinstanties melden dat ook zij de komende maanden hun activiteiten zullen annuleren. “Kindercarnaval gaat in 2021 inderdaad niet door”, zegt Bruno Luysterman namens De Ridders in de Wortelorde. “We kunnen zo’n feest, waar duizend mensen van verschillende generaties samenkomen, onmogelijk veilig organiseren.” Er zal ook geen ‘opening’ op 11 november zijn, geen prinsaanstelling, geen Nacht van de Carnavalist. Burgemeester De Jonge rekent erop dat er hier en daar toch iets ‘alternatiefs’ kan doorgaan. “We moeten er ook voor zorgen dat groepen de voeling met elkaar en met carnaval niet verliezen”, vindt ze.