Beruchte boer die koe met staaldraad uit water trok rijdt dit keer ganzen dood Koen Baten Frank Eeckhout

07 juni 2020

13u18 24 Zandbergen/Appelterre De beruchte boer uit Appelterre bij Ninove die op 14 mei 2020 in opspraak kwam nadat er een filmpje gemaakt werd over hoe hij een koe met een staalkabel rond de nek uit het water trok, komt nu opnieuw in opspraak. Een buurtbewoner kon filmen hoe de man gisteren vier wilde ganzen doodreed in een weide met zijn auto. “Het wordt hoog tijd dat er iets gedaan wordt tegen de man", klinkt het.

De feiten vonden zaterdagnamiddag plaats in een weide in de Jan de Coomanstraat in Zandbergen. Kurt Bovaert merkte op hoe een Peugeot plots in een weide aan het rondrijden was. Toen de man even later ging kijken zag hij dat er verschillende eenden doodgereden in de weide lagen. “Het is absoluut niet meer normaal wat deze man doet en het moet stoppen", klinkt het. De eigenaar gooide ook enkele eenden weg na de feiten.

Kurt verwittigde na het nemen van de beelden de politie. “Ook heb ik alles doorgestuurd naar Gaia, het is ongehoord wat die man allemaal doet. Eerst de feiten met de koe en nu dit, het moet echt stoppen", klinkt het.

Nog geen maand geleden kwam de boer ook in opspraak. Op een weide van hem sukkelen regelmatig koeien in de gracht, op zich geen probleem, maar op 14 mei besloot de man om een staaldraad rond de koe te doen en deze zo uit het water te trekken. Dit stootte op bijzonder veel onbegrip en ook toen werd Gaia verwittigd en klacht neergelegd.