Benny start vereniging voor eenzame mensen: “Ik weet wat het is om alleen te zijn” Claudia Van den Houte

18 december 2019

17u42 88 Ninove Benny Schaillee uit Ninove wil een vereniging oprichten speciaal voor eenzame mensen. De bedoeling is om samen uitstapjes te maken en mensen die alleen zijn zo naar buiten te krijgen. “Ik woon zelf alleen en heb geen familie, dus ik weet wat het is”, vertelt Benny. Hij is sociaal zeer actief.

Benny Schaillee is een man die graag buiten komt. Hij is onder meer materiaalmeester van volkstuincomplex Graafland in Ninove, lid van de kwb, de Ninoofse Zwerfvuiljagers en wandelclub De Padstappers uit Geraardsbergen. “Wandelen doe ik al 26 jaar”, vertelt hij. “Ik maak ook graag af en toe uitstapjes, naar evenementen, naar dierentuinen, naar de zee... Wat moet je doen als je alleen bent? Bovendien kom ik graag onder de mensen. Af en toe neem ik iemand mee, maar ik ben ook dikwijls alleen op de baan. Dan denk ik soms: had ik nu maar wat gezelschap. En zo zijn er veel mensen die alleen zijn en graag eens samen met andere mensen ergens naartoe willen gaan , maar vaak durven ze zelf de eerste stap niet te zetten.”

Op uitstap

Met zijn vereniging hoopt hij mensen die eenzaam zijn samen te brengen. “Je moest eens weten hoeveel mensen er alleen zijn. Zeker met de feestdagen die eraan komen en de dagen die korter worden, is dat nog zwaarder. Ik woon ook alleen en heb geen familie meer, dus ik weet wat het is. Het zou fijn zijn als ik zo’n mensen kan bereiken om samen eens een wandeling te doen of een uitstap te maken naar een dierentuin, de zee of een evenement zoals Krakelingen in Geraardsbergen. Of om bijvoorbeeld samen naar een film te gaan kijken in Cinema Central. Het is de bedoeling om een soort van vriendenkring op te bouwen en om mensen naar buiten te halen die anders alleen zitten.”

Het is de bedoeling om een soort vriendenkring op te bouwen en om mensen naar buiten te halen die anders alleen zitten Benny Schaillee

Veel reacties

Benny maakte zijn plannen pas bekend via Facebook en kreeg op amper drie dagen tijd al heel wat reacties. “Zo’n twintig mensen hebben me al gecontacteerd omdat ze interesse hadden. Vijf mensen zijn al geïnteresseerd om dit weekend samen deel te nemen aan een wandeling in Brugge, met bezoek aan de kerstmarkt. Ik kreeg zelfs berichten van mensen uit Ninove die ik van haar noch pluim ken.” Hij is blij met de vele reacties. “Als we met een aantal mensen zijn, kunnen we volgend jaar misschien ook iets doen tijdens de feestdagen.”

“Het jaarlijkse kerstfeest voor eenzame Ninovieters is stopgezet. Mensen die alleen zijn kunnen nu op dinsdag 24 december terecht in het sociaal restaurant van vzw Teledienst Ninove voor een pannenkoek en een babbel, en dat is mooi, maar om 17 uur eindigt het. Waar moeten die mensen dan naartoe? Misschien is dat iets voor volgend jaar. Wat ikzelf doe tijdens de feestdagen? Ik weet het nog niet. Misschien thuis een film bekijken op kerst en een wandeling op Nieuwjaar.”

Wie interesse heeft om mee te werken aan de vereniging van Benny, kan met hem contact opnemen via bennyschaillee@gmail.com of via Messenger.