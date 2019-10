Belle Perez houdt 20ste verjaardagsconcert in 25-jarige Ninoofse Plomblom Claudia Van den Houte

30 oktober 2019

15u25 0 Ninove Zangeres Belle Perez bracht dinsdag een bezoek aan cultuurcentrum De Plomblom, naar aanleiding van de jubileumshow die ze er geeft ter gelegenheid van haar 20-jarige zangcarrière.

Het Ninoofse cultuurcentrum De Plomblom viert zoals bekend dit seizoen 2019-2020 zijn 25-jarig bestaan en ook Belle Perez heeft iets te vieren. “Het is nu 20 jaar geleden dat ik mijn eerste hit ‘Hello World’ heb uitgebracht en dat wou ik uitgebreid vieren”, vertelt de zangeres. Met haar show ‘Fiesta Perez en Teatro’ trekt ze naar zo’n twaalf culturele centra of theaterzalen in België en Nederland. De show in Ninove is de enige die ze geeft in onze streek. “Het is de eerste keer dat ik in het cultuurcentrum van Ninove optreed. Ik vind het leuk om nieuwe mensen aan te trekken. Latin-muziek is een beetje een niche, maar door ook breder te gaan qua muziekstijl, heb ik een breder publiek. Altijd fijn om nieuw vlees in de kuip te hebben”, lacht ze.

“Ik heb in die 20 jaar tijd intussen al heel wat platen uitgebracht. Mensen die mij nog niet aan het werk hebben gezien, krijgen in deze show het volledige pakket te zien. Ik neem mensen mee op een muzikale reis, terug naar het verleden, maar ook naar de toekomst. Naast de Spaanse ‘touch’ en Spaanse peper, zullen de mensen verrast zijn om me nummers van bijvoorbeeld Bruno Mars te horen brengen.” Er zullen heel wat hits de revue passeren. Zo won Belle Perez vijf keer de ‘Zomerhit’ van Radio 2. Ook haar hit ‘Honey Bee’, die door Johannes Genard in een nieuw jasje werd gestoken tijdens het programma ‘Liefde voor Muziek’, zal te horen zijn. “Na dat programma hebben opnieuw heel wat mensen mij ontdekt.”

Het zijn drukke dagen voor Belle Perez, die met ‘Fiesta Perez’ ook pas een nieuw album uit heeft. “In de toekomst wil ik nog meer live spelen in Nederland en er staat ook al iets gepland in Duitsland, maar dat is nog onder voorbehoud.” Belle Perez staat op zaterdag 11 april 2020 om 20 uur op het podium in cc De Plomblom. Tickets kosten 29 of 39 euro en zijn nu te koop via 0486/99.61.56, jeroenevents@telenet.be of www.teleticketservice.com.