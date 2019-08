Belle Perez en tal van activiteiten tijdens vijfdaagse kermis Voorde Claudia Van den Houte

15 augustus 2019

14u54 0 Ninove De Puitenrijders zorgen van 23 tot en met 27 augustus voor tal van activiteiten tijdens de vijfdaagse kermis Voorde.

Het kermisprogramma start op vrijdag 23 augustus met openluchtcinema. De cultuurdienst van Ninove toont de film ‘Niet Schieten’ in openlucht aan woonzorgcentrum Wilgendries in de Sint-Marcellusstraat. De Puitenrijders verzorgen de bar. Op zaterdag 23 augustus is er vanaf 21 uur opnieuw ‘De Foutste Nacht’, een organisatie van Sandu Gym in samenwerking met De Puitenrijders. De toegang bedraagt 5 euro. Op zondag 24 augustus is er om 9 uur een kunstmarkt, om 11 uur een aperitiefconcert van de Koninklijke harmonie Sint-Cecilia Appelterre en om 13 uur een kermisjogging. Nieuw dit jaar is de travestieshow The Sparkling Diamonds om 19 uur.

Op maandag 25 augustus is er vanaf 14 uur is er een dansnamiddag met optredens van onder meer dj James Brown. Op dinsdag 26 augustus zijn er vanaf 14 uur volksspelen, zoals loopfietsjes, steps, mikbowling, bakschieting en pottenwerpen, om 16 uur is er ballonplooien en glittertattoo voor de kinderen en om 17 uur een optreden van Pipo & Pipette. Vanaf 20 uur ten slotte viert Belle Perez haar 20-jarig jubileum onder de noemer ‘Fiesta Perez’. Er zijn ook nog optredens van onder meer Bram & Lennert en Love2Dance.

De activiteiten op zondag, maandag en dinsdag vinden plaats in de Ophemstraat. De toegang is gratis. Deelnemen aan de kermisjogging op zondag kost 5 euro.