Belfiuskantoor van Ninove kleurt rood voor Rode Neuzen Dag: “Wat mij vooral raakt, zijn de verhalen” Rode Neuzen Dag Redactie

29 oktober 2019

06u00 0 Ninove In de Denderstreek lopen de Rode Neuzen en andere Rode Neuzen Dag-gadgets als zoete broodjes over de banktoonbanken: zo brachten de Belfius-kantoren van Ninove en Denderleeuw een record aantal gadgets aan de man en scoort de kantoorzone bijzonder goed op vlak van fondsenwerving door acties voor Rode Neuzen Dag. Hoe dit komt? Wij vroegen het aan regiomanager Gaspard Vandewalle.

Waarom de Rode Neuzen Dag-acties en de gadgetverkoop in zijn kantoren zo goed lopen, vragen we aan Garspard Vandewalle, regiomanager van de Belfiuskantoren in de regio Ninove en Denderleeuw. “Rode Neuzen Dag leeft echt in onze kantoren. Ik vind het dan ook belangrijk om als bank, naast het rationele bankieren, bezig te zijn met een maatschappelijke opdracht. Rode Neuzen Dag is zo een mooi en warm initiatief, ik ben enorm blij dat we met Belfius partner zijn. Ik verloor mijn hart aan de actie toen ik een aantal jaren geleden voor het eerst deel uitmaakte van het belteam dat tijdens het slotevenement van Rode Neuzen Dag mensen helpt die een steentje willen bijdragen. Mensen die een overschrijving willen doen voor Rode Neuzen Dag bellen in en worden door ons van A tot Z geholpen. Je hoort er de meest ontroerende verhalen. Van de bejaarde man tot de jongere die belt om 5 euro over te schrijven. Elke beller heeft zijn eigen verhaal en reden om bij te dragen. Daar krijg ik het warm van. Ook dit jaar zal ik bellers helpen, ik vind het fantastisch om te doen!”

Andere acties

Naast de verkoop van Rode Neuzen Dag-gadgets in de Belfiuskantoren organiseren verschillende medewerkers ook acties om elders te gaan verkopen. Zo gaan medewerkers van het Belfiuskantoor in Lede gadgets verkopen in een psychiatrisch ziekenhuis, een plaats waar Rode Neuzen Dag heel hard leeft. Ook op de markt en op evenementen komen medewerkers van de kantoren samen om te verkopen. “En met succes, zo te zien”, zegt Gaspard trots. “De kantoren scoren goed dankzij de eigen verkoop én de opbrengst van acties in samenwerking met de kantoren. Ik organiseerde zelf ook een bijzonder evenement ten voordele van Rode Neuzen Dag, samen met Belfius-collega Stefaan Thorrez. Een heuse theateravond ten voordele van Rode Neuzen Dag”, vertelt Gaspard met pretlichtjes in de ogen. “In de week van 21 oktober vond de opvoering plaats van het door mij geschreven stuk ‘God en Darwin’, over tegenstellingen in het leven. De integrale opbrengst hiervan ging naar Rode Neuzen Dag. In totaal haalden we 2.200 euro op!”

Wie nog Rode Neuzen Dag-gadgets wil aankopen of wie een actie op poten wil zetten, kan hiervoor terecht in de Belfius-kantoren of op de website www.rodeneuzendag.be.