Beklaagde vliegt drie jaar gevangenis in na veertiende veroordeling voor sturen tijdens een rijverbod Koen Baten

01 oktober 2020

15u53 4 Ninove K.F. uit Ninove mag drie jaar nadenken in de gevangenis over zijn rijgedrag. De politierechter besliste dat het na 54 veroordelingen in totaal en 13 veroordelingen voor sturen tijdens een rijverbod meer dan genoeg was. “Zelf na zoveel veroordelingen heeft hij het nog altijd niet begrepen en blijft hij achter het stuur kruipen”, klinkt het.

K.F. durfde zich donderdag duidelijk niet vertonen in de rechtbank uit schrik wat er hem boven het hoofd hing. In de rechtszaal was politie aanwezig, toen zijn raadsman hem daar op wees vertrok de man opnieuw naar buiten en kwam hij niet meer opdagen. Zijn vriendin, die ook mee terecht stond omdat de feiten met haar wagen gebeurden, was wel aanwezig.

Autosleutels verstopt

De feiten speelden zich af in Ninove. K.F. sprong in de auto van zijn vriendin nadat ze ruzie hadden gehad. Hij ging met haar Fiat 500 rondrijden, maar werd betrapt door de politie. Hij had al een rijverbod van enkele jaren lopen, maar toch kroop hij telkens opnieuw achter het stuur. “Zijn vriendin is hier het slachtoffer van. Zij verstopte zelf haar autosleutels voor hem, omdat ze hem niet kon vertrouwen en niet wist of hij een rijverbod had”, aldus haar advocaat. “Toen hij vertrok met haar wagen was ze in de tuin en wist ze van niets”, klinkt het. “Haar vriend trekt zich niets aan van de veroordelingen en dat is hier ook gebeurd, ik wil dan ook de vrijspraak vragen voor mijn cliënte", klinkt het.

Psychologische hulp

De advocaat van K.F vroeg dan weer om een milde straf, met probatievoorwaarden. De politierechter pikte hier meteen op in en vroeg zich af of dat nog wel zin heeft. “Probatie gaat voor meneer al lang geen zoden meer aan de dijk brengen. Een straf mag niet lichter worden na zoveel veroordelingen, integendeel”, klonk het. Zijn advocaat benadrukte nogmaals dat zijn cliënt niet geholpen is met een gevangenisstraf, maar dat hij psychologische hulp nodig heeft.

Ondanks alle pogingen kreeg de man toch een celstraf van drie jaar, een boete van 8.000 euro en een levenslang rijverbod. Omdat hij weg liep uit de rechtbank en het gevaar op recidive groot is, sprak de rechtbank ook de onmiddellijke aanhouding uit voor K.F.

Zijn vriendin kreeg ook geen clementie van de rechtbank en werd veroordeeld tot een boete van 2.400 euro. De auto, die op haar naam stond, werd verbeurd verklaard.