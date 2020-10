Beklaagde met 3,5 promille betrapt achter stuur geeft zelf rijbewijs af: “Wil tijd van rechtbank niet verder verspelen” Koen Baten

08 oktober 2020

15u19 2 Ninove Kristof S. uit Ninove moest zich vandaag verantwoorden voor de politierechtbank in Aalst voor een stevige intoxicatie terwijl hij achter het stuur van zijn wagen zat. De man had maar liefst 3,5 promille alcohol in zijn bloed toen de politie hem langs de kant zette. Dit komt overeen met ongeveer 17 pinten. “Mijn cliënt heeft geen probleem met alcohol, maar woont alleen en drinkt dan vaak bier als hij thuis zit", aldus zijn advocaat.

Het openbaar ministerie vroeg tijdens de vordering om de man te laten controleren bij een dokter of hij wel nog rijgeschikt was. De man zelf was niet aanwezig in de rechtbank maar had via zijn advocaat laten weten dat hij nooit meer met de wagen zal rijden. “Hij wil de tijd van de rechtbank niet langer meer verdoen en deze zaak gewoon achter zich laten", klonk het. “Hij zal niet meer met de wagen rijden. En hem naar een dokter sturen zou er toch alleen maar toe leiden dat hij gewoon niet opdaagt."

De man zelf heeft werk in Ninove, maar daarnaast leeft hij nogal alleen en teruggetrokken. “Op die momenten drinkt hij vaak en toen maakte hij de verkeerde beslissing om ook nog te rijden", klonk het. De man kreeg een boete van 3.200 euro waarvan de helft met uitstel en een jaar rijverbod. Als hij ooit nog opnieuw zou willen rijden moet hij zijn examens opnieuw afleggen en aantonen dat hij van de drank af is.