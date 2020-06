Beklaagde die nog voor middag betrapt wordt met 2,6 promille in bloed ongeschikt verklaard: “Dronk drie flessen wijn in het weekend” Koen Baten

22 juni 2020

14u25 0 Ninove Luc D.M. uit Ninove moest zich maandagochtend verantwoorden voor een zware alcoholintoxicatie op 9 februari 2019. Iets voor 12 uur ‘s middags testte hij al positief en had hij maar liefst 2,6 promille alcohol in zijn bloed. Hij gaf toe dat hij veel dronk in het weekend. “Die ochtend was ik om 10 uur al iets gaan drinken”, aldus D.M.

Om exact 11.53 uur werd hij die negende februari gecontroleerd door de politie omwille van zijn rijgedrag. Hij was aan het zwalpen en bleek danig onder invloed te zijn. Hij werd eerder al eens naar een deskundige gestuurd die hem moest onderzoeken en de resultaten waren barslecht. De man gaf toe dat hij heel wat alcohol nuttigde in het weekend, tot wel meerdere flessen wijn per dag. De politierechter besloot meteen komaf te maken met het rijden en verklaarde hem ongeschikt. Hij kreeg ook nog eens een boete van 1.600 euro en zal alle proeven opnieuw moeten afleggen. Als hij opnieuw rijgeschikt is, wacht hem ook nog een rijverbod van zes maanden.