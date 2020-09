Bekende Ninoofse papegaai Kyra binnenkort te zien in ‘Iedereen Beroemd’ Claudia Van den Houte

21u56 1 Ninove Kyra, de papegaai van Ninovieter Gino De Backer, is volgende week te zien in het televisieprogramma ‘Iedereen Beroemd’.

In juni schreven we nog hoe Gino zijn papegaai Kyra sinds de coronacrisis overal mee naartoe neemt. Hij maakt foto’s van Kyra op terrasjes van cafés in Ninove, van Kyra die frietjes mee-eet in de frituur, van Kyra die op een Ninoofs standbeeld rust... en plaatst regelmatig foto’s daarvan op Facebook, onder meer in de groep ‘Ge Zijt Van Ninove Als Ge’. Daardoor kennen heel wat Ninovieters de grijze roodstaartpapegaai. Nu duikt het beestje dus ook op op televisie. Kyra zal op donderdag 1 oktober te zien zijn in ‘Iedereen Beroemd’ om 19.45 uur op Eén.