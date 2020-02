Bekende horecazaak Gelati verdwijnt en wordt restaurant: “Ode aan grootmoeder” Claudia Van den Houte

19u58 8 Ninove De Gelati, één van de bekendste horecazaken in Ninove, sluit na meer dan dertig jaar de deuren eind maart. Eigenares Nathalie Deraedt slaat een nieuwe weg in: de tea-room/bistro wordt omgevormd tot een restaurant. Restaurant JustM wordt de naam. “Het is een beetje een ode aan mijn grootmoeder”, aldus Nathalie.

De Gelati is al meer dan dertig jaar gekend in Ninove, vooral voor zijn ijsjes, pannenkoeken, croques en andere snacks. Nathalie Deraedt nam de zaak op de Centrumlaan negen jaar geleden over. “Ik heb de Gelati toen overgenomen als een tea-room, maar geleidelijk aan werd de kaart alsmaar uitgebreid. Twee jaar geleden besloten we om over te schakelen naar een bistro. Nu is het tijd om een volledig nieuwe weg in te slaan”, aldus Nathalie. “Eigenlijk was het al heel lang mijn ambitie om een restaurant te beginnen, maar met het cliënteel dat al was opgebouwd, was dat niet evident.” Nu zet ze toch de stap. Ze werkt daarvoor samen met chefs Jonathan De Geyseleer en Miguel De Buck. Beiden hebben al heel wat ervaring in de horeca.

Mijn Pop-uprestaurant

Jonathan is de voormalige chef van ’t Oud Notarishuys en werkte vroeger onder meer ook nog in Pand 19. “Ik was op zoek naar iets anders. Nathalie contacteerde me met een voorstel dat me onmiddellijk aansprak op vlak van creativiteit en uitdaging”, zegt Jonathan. Miguel is onder meer nog chef geweest in restaurant Alexandre en heeft meegedaan aan het tv-programma ‘Mijn Pop-uprestaurant’. Samen met Liselotte schopte hij het tot de finale. Jonathan heeft hem toen geholpen. “We zagen elkaar tijdens de selecties voor het programma en ik zei lachend: ‘Als ik geselecteerd ben, mag je bij mij komen werken’. Het was echter omgekeerd: ik ging in zijn pop-uprestaurant aan de slag”, vertelt Jonathan. In restaurant JustM willen Jonathan en Miguel inzetten op aperitieven en originele aperitiefplanken: “We focussen op apero-dining en nadien genieten van een goed stuk vlees. We vertrekken van klassieke gerechten, zoals rosbief, waaraan we smaken toevoegen”, aldus Jonathan en Miguel.

Mijn grootmoeder zei vroeger altijd tegen mij: ‘Later gaan wij samen een restaurant openhouden’. Toen ze vorig jaar overleed, was dat een extra duwtje in de rug voor mij om echt voor een restaurant te gaan. Onderneemster Nathalie Deraedt

Fiere grootmoeder

“Het is een volledig nieuw concept, met gezelligheid als uitgangspunt”, vervolgt Nathalie. “Het nieuwe restaurant is een beetje een ode aan mijn grootmoeder. Al sinds ik vijf jaar oud was, nam zij me overal mee naartoe om een hapje te eten. Zo zijn we veel naar de Ardennen geweest voor de gastronomie. Ze kookte ook zelf heel veel. Ze zei vroeger altijd tegen mij: ‘Later gaan wij samen een restaurant openhouden’. Ze is altijd heel fier geweest op mijn werk voor Gelati. Toen ze vorig jaar overleed, was dat een extra duwtje in de rug voor mij om echt voor een restaurant te gaan. Er zal een foto van haar en mezelf in de zaak worden opgehangen. Er komt ook een ‘suggestie van ons mémé’ op de kaart, ook een eerbetoon aan haar. De ‘m’ in ‘JustM’ staat voor ‘me’, ‘meat’, maar ook voor ‘Maria’, de naam van mijn grootmoeder.”

Gratis ijsjes als afscheid

De zaak krijgt een make-over. Zo verdwijnt de herkenbare veranda langs de Centrumlaan. Op 31 maart stopt het definitief voor de Gelati. “Die dag krijgt iedereen die langskomt een gratis ijsje, tot zover de voorraad strekt”, aldus Nathalie. “Daarnaast ‘verkopen’ we ook ons materiaal: de typische ijscoupes, de plankjes... worden verkocht aan een symbolische (halve) euro. De opbrengst gaat naar de organisatie ‘Zonder Honger naar Bed Ninove’.” Iedereen is welkom van 8 tot 15 uur. Restaurant JustM opent op 10 april.