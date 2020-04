Begijnenbrug afgesloten om duivenweringen te plaatsen Claudia Van den Houte

08 april 2020

16u23 0 Ninove De Begijnenbrug, in de volksmond ook wel ‘de eerste brug’ genoemd, is vandaag 8 april en morgen 9 april onderbroken.

Er worden namelijk werken uitgevoerd in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv. Dat laat momenteel duivenweringen plaatsen op de brugpijlers en boven de voetpaden. De brug, die de Leo Moeremansplaats en de Désiré De Bodtkaai verbindt met de Burchtstraat, is nog tot en met donderdag tussen 7.30 uur en 16.30 uur afgesloten voor alle verkeer, ook voor voetgangers en fietsers. De Oude Kaaibrug, of ‘de tweede brug’, blijft wel open voor het verkeer.