Beestenboel in de kerk: pastoor zegent huisdieren voor Werelddierendag Claudia Van den Houte

04 oktober 2019

11u20 2 Ninove De Ninoofse pastoor Alexander Vandaele heeft in de kerk van Appelterre een twintigtal dieren gezegend.

Tijdens de misviering aan de vooravond van Werelddierendag, het naamfeest van de heilige Franciscus van Assisi, konden mensen hun dier meebrengen om het te laten zegenen. Zo’n twintig honden, katten, cavia’s, konijnen, vinken... - op de honden na uiteraard allemaal in transportmanden - werden gezegend. Onder hen de veertienjarige hond Parcho. “Hij is de hond van mijn dochter”, vertelt Luc Vandeperre, die samen met zijn vrouw en kleinkinderen Joran (8) en Jelke (7) naar de misviering met dierenzegening kwam. “De kleinkinderen hadden het op school in de les godsdienst gehad over de dierenzegening en wilden heel graag komen.” Joran en Jelke hopen alvast dat Parcho na zijn zegening nog zolang mogelijk in goede gezondheid bij hen mag zijn.