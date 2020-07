Bedeling geschenkbon stad Ninove heeft hier en daar vertraging: Elk Ninoofs gezin moet donderdag bon hebben gekregen Claudia Van den Houte

20 juli 2020

16u56 0 Ninove De bedeling van de waardebonnen die de stad Ninove schenkt aan elk Ninoofs gezin is nog aan de gang, maar heeft vertraging opgelopen.

Zoals al bekend ontvangt elk Ninoofs gezin een waardebon van 25 euro die de Ninovieters kunnen besteden bij de deelnemende lokale handels- en horecazaken. Het stadsbestuur wil daarmee zowel de inwoners als de handelaars en horecazaken steunen, die door de coronacrisis een zware periode achter de rug hebben. Vorige week woensdag kregen de eerste gezinnen al hun waardebon in de bus. De bedeling zou normaal al rond zijn, maar er is een vertraging. “Bpost liet weten een achterstand te hebben in de bedeling waardoor sommige mensen hem nog niet ontvingen”, laat burgemeester Tania De Jonge (Open Vld) weten via sociale media.

Wie de bon nog niet heeft ontvangen, zou die ten laatste donderdag 23 juli in de bus moeten krijgen. Wie donderdagavond nog steeds geen bon heeft gekregen, stuurt best een mail naar support@cirklo-light.com, met vermelding van je naam en adres. Wie geen mails kan sturen, kan bellen naar 054/50.50.50. Burgemeester De Jonge raadt ook aan om de postbode goed in het oog te houden en de bon snel uit de brievenbus te halen. “We vernemen immers dat er mensen met slechte bedoelingen zijn die hem uit je brievenbus halen, dus wees alert. Vraag desnoods aan een buur om je bus te ledigen van zodra de postbode is langsgeweest.”

De zaken waar de bon kan worden omgeruild, zijn te herkennen aan de sticker die ze in hun vitrine hangen. Een overzicht is ook te vinden via de Ninove app of www.ninove.be. Inruilen kan via de papieren bon of via de Ninove app als je je QR-code hebt gescand met je smartphone.