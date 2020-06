Basisschooltje Neigem sluit definitief wegens te weinig leerlingen Claudia Van den Houte

30 juni 2020

21u15 0 Ninove Het schooltje in Neigem heeft dinsdag definitief de deuren gesloten.

Er was al enkele jaren sprake van een sluiting, maar die kon tot hiertoe telkens op het nippertje worden afgewend. Deze keer stopt het schooltje - vroeger onderdeel van de Vrije Basisschool Meerbeke, nu van het Hartencollege - definitief. “We moeten al een aantal jaren zoeken om genoeg leerlingen te halen”, vertelt Marc Vanden Eynde. “Het voorbije schooljaar hadden we naast 19 kleuters maar twee leerlingen in het lager onderwijs, terwijl we er volgend schooljaar minstens tien nodig hebben om te mogen doorgaan. Omdat we wisten dat we dat aantal niet zouden halen, hadden we al besloten om het schooltje te sluiten. We kunnen niet anders: er zijn te weinig leerlingen om te kunnen openblijven.”

“Ik vind het heel spijtig, maar je moet rationeel denken. Een tweede reden was het financiële aspect. We huren de gebouwen, die we ook moeten verwarmen. De kosten waren te groot. De twee leerlingen in het tweede leerjaar moesten volgend schooljaar toch sowieso overstappen naar de hoofdschool, aangezien het schooltje in Neigem maar tot het tweede leerjaar gaat. Van de andere kinderen stapt het overgrote deel over naar onze andere vestigingen, in de Nieuwstraat en de Donkerstraat. We vinden het heel fijn dat de ouders het vertrouwen in onze school behouden.”