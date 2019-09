Basisschool Windekind start schooljaar met nieuwbouw Claudia Van den Houte

02 september 2019

Ninove De stedelijke basisschool Windekind in Denderwindeke is het nieuwe schooljaar ingegaan met een nieuw gebouw.

De nieuwbouw van Windekind is afgewerkt. Het gebouw telt vier kleuterklassen en een grote polyvalente ruimte. Het komt er in de plaats van klascontainers die jarenlang op de speelplaats van de school stonden. De school kampte met een plaatstekort door het stijgend aantal leerlingen. Momenteel telt de school 480 leerlingen. Zo’n 80 leerlingen krijgen les in de nieuwe lokalen. Het gebouw kost ongeveer 2 miljoen euro, inclusief btw en meubilair. De Vlaamse overheid betaalt 50 procent van de kosten. Dit schooljaar worden ook de meer dan 80 ramen van het hoofdgebouw nog vernieuwd. De officiële opening van de nieuwbouw voor de kleuterafdeling vindt plaats op 20 september.