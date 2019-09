Basisschool Windekind opent nieuwbouw voor kleuterafdeling Claudia Van den Houte

21 september 2019

18u56 1 Ninove De stedelijke basisschool Windekind in Denderwindeke heeft haar nieuwbouw voor de kleuterafdeling officieel geopend.

De nieuwbouw bevat vier kleuterklassen en een grote polyvalente ruimte. Hij komt er in de plaats van klascontainers die jarenlang op de speelplaats van de school stonden. “Er werd voor het nieuwe gebouw gebruik gemaakt van de modernste technieken, met verlichting die zich aanpast naargelang het licht of donker is, een groendak, sensoren...”, vertelt directeur Jeroen Cooman. “Ik ben ervan overtuigd dat onze leerkrachten met deze nieuwbouw nog vele jaren met plezier hier zullen komen werken.”

Het gebouw kost ongeveer 2 miljoen euro. De Vlaamse overheid betaalt vijftig procent van de kosten. “In de vorige legislatuur heeft toenmalig schepen van Onderwijs Katie Coppens een heel sterke inhaalbeweging gemaakt in het stedelijk onderwijs en we hebben haar daarin gesteund”, aldus burgemeester Tania De Jonge (Open Vld). “Als ik dit pronkstukje zie, dan weet ik dat er veel werk aan besteed is. Het is belangrijk dat elk kind zich comfortabel voelt, maar ook alle leerkrachten.”

“Dit is al de vierde uitbreiding voor de school”, vervolgt schepen van Onderwijs Joost Arents (onafhankelijk). “De werken gingen in augustus 2017 van start. Jullie geduld wordt nu beloond. De containers werden vervangen, waardoor de speelplaats groter is geworden. De stad plant trouwens nog te investeren in ramen voor de andere gebouwen van de school.”