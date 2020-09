Basisschool De Lettertuin houdt fietspool tijdens Strapdag Claudia Van den Houte

18 september 2020

17u00 5 Ninove De stedelijke basisschool De Lettertuin heeft een fietspool georganiseerd naar aanleiding van de Strapdag.

Tijdens de Strapdag is het de bedoeling dat er zoveel mogelijk leerlingen te voet of met de fiets naar school komen. De Lettertuin hield vrijdag een fietspool vanaf vijf verschillende locaties in Ninove van en naar school. “Het is de bedoeling om kinderen en ouders zoveel mogelijk te stimuleren om met de fiets naar school te gaan”, vertelt directeur Joeri Van den Driessche. “Voor de kinderen van het eerste tot het derde leerjaar kon dat alleen met begeleiding van een ouder, want zij zijn nog niet zo fietsvaardig.”

“In het voorjaar zullen we de fietspool herhalen. We bekijken ook om de fietspool op een aantal dagen te organiseren. Tijdens deze Strapdag werden er een hele dag bewegingsactiviteiten gedaan met de kinderen. Ze mochten hun fiets of step meenemen naar school en er werd een wandeling gemaakt.” Er werd ook aandacht besteed aan veiligheid, zoals het dragen van een fietshelm.

Van den Driessche heeft nog lesgegeven aan Gijs De Blander, de jongen uit Denderleeuw die eerder dit jaar om het leven kwam met zijn fiets nadat hij uitzonderlijk zijn fietshelm niet droeg. Zijn vrienden zijn de campagne ‘#eigengijs’ gestart, waarmee ze het dragen van een fietshelm willen promoten. “Ik heb ook zo’n banner besteld om ouders en kinderen erop te wijzen om gebruik te maken van een fietshelm”, aldus Van den Driessche.

Vóór de kinderen weer naar huis fietsten, sloten ze de Strapdag al dansend af met het Straplied.