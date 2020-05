Basisschool De Lettertuin herstart met temperatuurmeting en dansje: “Stress zoals bij een eerste schooldag, maar blij dat kinderen terug naar school kunnen” Claudia Van den Houte

15 mei 2020

10u57 18 Ninove In de scholen zijn de lessen vrijdag weer van start gegaan voor een deel van de leerlingen. Ook in basisschool De Lettertuin in Ninove startten de lessen terug voor het eerste, tweede en zesde leerjaar.

“De kinderen werden onderverdeeld in twee groepen. De eerste groep krijgt op maandag en donderdag les, de tweede op dinsdag en vrijdag”, vertelt directeur Joeri Van den Driessche. “Daarnaast is er ook nog de noodopvang, die in een volledig andere zone is ondergebracht.” Aan de schoolpoort stonden juffen klaar om de temperatuur van iedere leerling op te meten. “Het is speciaal, ik heb stress zoals op een eerste schooldag”, zegt juf Kelly. Mama Sofie Van Belle zette haar zoontje met een gerust hart af aan de schoolpoort: “Ik ben tevreden dat hij terug naar school kan. Dat zorgt voor meer structuur. Hij heeft een tasje met handgel voor mocht hij zich onveilig voelen, maar ik vertrouw de school voor honderd procent. We werden goed geïnformeerd. Hijzelf is ook tevreden. Nieuwe leerstof aanleren op afstand is niet altijd makkelijk”, zegt ze.

“Omdat we vooraf veel telefoontjes hadden gekregen van ongeruste ouders, hebben we een filmpje gemaakt om hen gerust te stellen, waarin we tonen hoe de school eruit ziet en hoe alles in zijn werk gaat met de genomen maatregelen”, aldus directeur Van den Driessche. “Op school is alles tot in de puntjes voorbereid: er zijn zones afgebakend waarin de kinderen kunnen spelen, de banken in de klas staat geschrankt en er wordt met kleuren gewerkt zodat de afstand bewaard kan worden, de juffen dragen een gelaatsbeschermer als ze vooraan voor de klas staan - omdat hun mimiek belangrijk is voor de kinderen - en daarnaast een mondmasker, er wordt als het mogelijk is buiten les gegeven, er is extra hygiënepersoneel, alle banken en stoelen worden na elke les behandeld, elke ochtend wordt alles gereinigd, ik en mijn administratie zitten achter plexiglas, er is een apart lokaal voor mocht er iemand ziek zijn, ...”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.