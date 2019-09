Basisschool de Kameleon start schooljaar met twee nieuwe klaslokalen voor ‘co-teaching’ Claudia Van den Houte

01 september 2019

13u17 2 Ninove Basisschool de Kameleon start het nieuwe schooljaar met twee nieuwe klaslokalen in de vorm van units.

Het gaat om een nieuw klassenblok voor het vierde leerjaar. Dat bestond vorig schooljaar nog uit twee klassen, maar wordt nu samengevoegd tot één grote klas van 45 kinderen. Juffen Dorien Pletinckx en Amanda Verbeirens zullen in één grote ruimte samen lesgeven via co-teaching. Bij co-teaching werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen. “Het vierde leerjaar wordt één grote klas, maar we gaan in groepjes werken met de kinderen volgens niveau”, vertelt juf Dorien. “We gaan meer inspelen op het niveau van ieder kind.”

“We hadden het project van co-teaching twee jaar geleden al opgestart, maar hebben het toen moeten stopzetten door een gebrek aan ruimte”, vertelt directeur Heinz De Paepe. “De twee klaslokalen die de school aankoopt zijn één doorlopende ruimte en laten toe om in kleine groepjes te werken. Op het einde van dit schooljaar zullen we het project evalueren. Als blijkt dat de kinderen er inderdaad voordeel bij hebben en het is haalbaar voor de leerkrachten, dan zullen we bekijken of we het eventueel nog uitbreiden naar andere klassen.”