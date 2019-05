Basisschool De Flapuit krijgt vanaf 1 september ook vijfde en zesde leerjaar Claudia Van den Houte

30 mei 2019

16u40 0 Ninove Basisschool De Flapuit in Voorde breidt vanaf 1 september uit met een vijfde en zesde leerjaar.

Momenteel kunnen kinderen maar tot het vierde leerjaar terecht in het schooltje langs de Geraardsbergesteenweg. De meeste leerlingen stromen daarna door naar basisschool De Hazelaar in Nederhasselt. Omdat de tweede graad in De Flapuit nu al 18 leerlingen telt - wat veel is voor de kleine school - en het derde en vierde leerjaar van De Hazelaar al 22 en 24 leerlingen, werd er beslist om in De Flapuit een klas voor de derde graad op te richten. In De Hazelaar is er immers een ruimtegebrek voor extra klassen en staan er nu al vier containers op de speelplaats. Bovendien waren de ouders van de leerlingen van De Flapuit al langer vragende partij voor een derde graad op de school.